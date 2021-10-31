Путин и Солодов обсудили меры по защите жителей Камчатки от землетрясений

Глава государства обратил внимание на объемы разрушений в Петропавловске-Камчатском.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили меры по защите жителей Камчатки от землетрясений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин провел встречу с Солодовым на полях ВЭФ. Глава государства обратил внимание на объемы разрушений в Петропавловске-Камчатском после недавнего землетрясения. Губернатор Камчатки рассказал о повреждениях социальных учреждений, которые либо не подлежат восстановлению, либо нуждаются в капитальном ремонте. Вместе они отметили эффективность ранее принятых решений по строительству зданий.

