Путин: безвизовый режим в Китай будет способствовать резкому росту турпотока

Безвизовый режим в Китай будет способствовать резкому росту турпотока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

По словам главы государства, это знак дружбы, который Россия высоко ценит. Он подчеркнул, что отмена визового режима будет способствовать достаточно резкому увеличению и взаимных поездок.

И разумеется, мы ответим зеркально на этот жест дружбы и сделаем то же самое. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Китай введет для россиян безвизовый режим до 30 дней.

Видео: kremlin.ru