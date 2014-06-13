Китай введет для россиян безвизовый режим до 30 дней

Пробный формат будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Китай с 15 сентября введет для россиян безвизовый режим до 30 дней. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Граждане РФ смогут посетить страну с обычным загранпаспортом. Пробный формат будет действовать до 14 сентября 2026 года. Россиянам будет открыт визит в Китай с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей. Го Цзякунь отметил, что китайско-российские отношения сохраняют высокий уровень развития.

Фото: pxhere.com