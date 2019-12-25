Путин и Си Цзиньпин обсудят экономическое сотрудничество на полях ШОС

Встречу двух лидеров прокомментировал политолог и журналист Юрий Светов.

В Самарканде стартовал саммит ШОС, который, по оценкам ряда экспертов, может превысить по значимости предстоящую Генассамблею ООН. В мероприятии принимают участие президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Лидеры обсудят вопросы экономического сотрудничества между странами. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

Как отметил эксперт, именно в стлице Узбекистана пройдёт принятие новых членов ШОС. На саммите будут также подняты вопросы сотрудничества стран, которые продолжают взаимодействовать, несмотря на санкции.

[Саммит ШОС —] это не блоковая система, это встреча государств, которые видят взаимные интересы. Эти взаимные интересы хотят развивать. Прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча Путина с Си Цзиньпином должна обозначить ключевые направления этого сотрудничества. Юрий Светов, журналист, политолог

Также Светов предполагает, что лидеры решат, в каких аспектах и разделах экономики будут взаимодействовать РФ и КНР. К постепенно привлекут и другие государства на взаимовыгодной основе.

Путин сообщил, что Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС.

Фото: kremlin.ru