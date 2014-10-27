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Путин: Россия делает все для полноправного членства Ирана в ШОС

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По его словам, осталась последняя формальность.

Россия делает все для полноправного членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

Глава государства в ходе беседы отметил, что партнеры России по ШОС поддержали членство Ирана в организации. По его словам, осталась последняя формальность, после которой страна присоединится к остальным членам.

Ранее Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, иран, президент россии, членство, шос
Категории: Лента новостей, Новости России,

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