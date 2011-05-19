Путин и Сечин посетили Коневский монастырь на Ладоге

Он поручил реставрировать его в 2016 году.

Президент России Владимир Путин и глава государственной корпорации "Роснефть" посетили восстановленный Коневский мужской монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом информирует телеканал "Россия 24".

Российский лидер впервые посетил территорию монастыря в 2016 году и дал поручение восстановить весь комплекс. Работы проводились при поддержке "Роснефти". За пять лет по архивным материалам комплекс удалось отреставрировать. Согласно данным СМИ, Путин остался доволен результатами работ.

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Коневский мужской монастырь расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Он был основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году. За все время существования он был неоднократно разорен. После Первой мировой войны он отошел Финляндии, а летом 1944 года вошел в состав СССР. В 1991 году Коневский монастырь был возвращен церкви.

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Фото: kremlin.ru