В Тихвине на Полковой церкви альпинисты поправили наклонившийся крест

По предварительным данным, крест наклонился под собственным весом, так как в нем скопилась вода.

В воскресенье, 18 июля, альпинисты из Петербурга исправили покосившийся крест на Полковой церкви в Тихвине. Фото и видео работ появились в сообществе "Тихвинская панорама".

Ранее в социальных сетях появились кадры, как на церкви почти на 45 градусов наклонился крест. По предварительным данным, крест наклонился под собственным весом, так как в нем скопилась вода.

Полковая церковь построена в 1771-1775 годах.

В июне ГАТИ выдала разрешение на реставрацию Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре.

Фото и видео: ВКонтакте / Тихвинская панорама