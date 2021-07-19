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В Тихвине на Полковой церкви альпинисты поправили наклонившийся крест

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По предварительным данным, крест наклонился под собственным весом, так как в нем скопилась вода.

В воскресенье, 18 июля, альпинисты из Петербурга исправили покосившийся крест на Полковой церкви в Тихвине. Фото и видео работ появились в сообществе "Тихвинская панорама".

Ранее в социальных сетях появились кадры, как на церкви почти на 45 градусов наклонился крест. По предварительным данным, крест наклонился под собственным весом, так как в нем скопилась вода.

Полковая церковь построена в 1771-1775 годах.

В июне ГАТИ выдала разрешение на реставрацию Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре.

Фото и видео: ВКонтакте / Тихвинская панорама

Теги: крест, полковая церковь, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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