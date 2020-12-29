Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин

Также была затронута тема внутриукраинского конфликта.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19. Путин и Меркель договорились, что контакты по этой теме продолжатся между министерствами здравоохранения и другими профильными государственными органами.

Также была затронута тема внутриукраинского конфликта. Обсуждалось выполнение договорённостей, достигнутых в "нормандском формате".

Ранее Песков заявил, что Путин не станет "стрелять себе в ногу" из-за Украины.

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