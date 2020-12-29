Песков заявил, что Путин не станет "стрелять себе в ногу" из-за Украины

Он также назвал произошедшее на Украине страшной трагедией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не станет "стрелять себе в ногу" из-за Украины. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

По словам чиновника, Путин реагирует на события в Украине с вдумчивой, аргументированной и продуманной позиции.

Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, - это не его. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он также назвал произошедшее на Украине страшной трагедией, так как страна ушла за "красные линии".

Ранее мы писали, что Песков считает, что США поломали все правила в международных отношениях.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE