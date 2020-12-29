"Всё, чему учат в МГИМО, уже нерелевантно".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что США поломали все правила в международных отношениях и устроили "беспредел". Заявление он сделал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

При этом, поделился мнением Песков, мировой войны не будет, так как сохраняется ядерный паритет.

Наверное, наши коллеги из США устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что всё, чему учат в МГИМО, уже нерелевантно, так как эти правила сломали.

При этом, отметил чиновник, он хорошо относится к западным странам, но "не к колониальным проявлениям".

Ранее Песков заявил о наличии у Путина только пяти минут на личную жизнь.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE