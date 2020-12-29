Песков заявил о наличии у Путина только пяти минут на личную жизнь

Он подчеркнул, что сам вряд ли смог выдержать такой график.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что практически все время Владимира Путина уходит на работу, а на личную жизнь у него остается не больше пяти минут. Заявление он сделал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что сам вряд ли смог выдержать такой график. По словам Пескова, погружение в работу является для Путина смыслом жизни.

Представитель Кремля отметил, что у президента фактически нет выходных. У самого же Пескова он один — воскресенье. Но и его могут отменить из-за срочных задач или командировок.

Ранее Песков заявил о нежелании жить после критики Путина.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE