Песков заявил о нежелании жить после критики Путина

Свою самую значительную ошибку Песков назвать не смог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании жить после критики Владимира Путина. Об этом он рассказал во время интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

По словам Пескова, иногда в его работе случаются моменты, которые нужно значительно корректировать.

Я сталкивался с серьезной критикой президента. Дмитрий Песков, президент России

По его словам, после этого "жить не хочется". Он отметил, что президент всегда слышит другую точку зрения, но не всегда соглашается. При этом свою самую значительную ошибку Песков назвать не смог, так как работа идёт в ежедневном режиме, поэтому они иногда случаются.

Песков также заявил, что считает себя либералом, однако в некоторых моментах привержен консерватизму. По его мнению, ему никто и никогда не сможет предложить более интересной работы.

Ранее Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против СМИ.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE