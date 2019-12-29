Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Глава РФ рассказал коллеге о планах по урегулированию сирийского вопроса.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны, говорится на сайте Кремля.

Главы государств обменялись мнениями по Сирии с учётом резкого обострившейся ситуациив Идлибской зоне. Путин проинформировал коллегу о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Оба лидера также поговорили о вопросах гуманитарной ситуации в регионе.

Президент РФ заверил коллегу, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования предметно обсудят в Москве на российско-турецкой встрече, которая пройдет в начале марта.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin, C-SPAN, FRANCE 24 English, Guardian News