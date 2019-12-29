Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Лидера государств обсудили конфликт в Сирии и вспышку коронавируса в Иране.

Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили по телефону ряд важных вопросов. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Главы государств поговорили о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Оба лидера отметили важность сохранения этого соглашения, которое поддерживает международную безопасность.

Они также детально рассмотрели конфликт в Идлибской зоне деэскалации. По мнению глав государств необходимо в полной мере реализовывать достигнутые в Астанинском формате договорённости, касающихся борьбы с террористами. При этом действовать необходимо с уважением к суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Помимо этого Путин выразил Рухани соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавируса. Президент РФ заверил коллегу, что готов оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции.

Youtube/ NBC News, ABC News, Совет Федерации, kremlin