Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 18 июля

Лидеры государств обсудят развитие тесных интеграционных связей между странами.

Президенты России и Белоруссии 18 июля проведут переговоры в Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие тесных интеграционных связей между странами. Об этом Владимир Путин заявил 3 июля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных стран в Кремле, сообщили "ТАСС".

Также 3 июля в Петербурге пройдёт шестой российско-белорусский форум регионов. Тема этого года - "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белоруссии и России".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти.

Фото: ТАСС