Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу на острове Валаам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом. Оба президента обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. Перед началом переговоров Путин и Лукашенко посетили Валаам. Они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту.
Ранее мы сообщали, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.
Видео: kremlin.ru
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