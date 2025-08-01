Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам

Главы государств зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу на острове Валаам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом. Оба президента обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. Перед началом переговоров Путин и Лукашенко посетили Валаам. Они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Видео: kremlin.ru