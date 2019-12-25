Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом

Политики обсудили возможность возобновления сообщения между странами.

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает телегам-канал "Пул первого".

Сначала они обсудили конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, внутренние ситуации в Белоруссии и России в связи с проблемами, которые сейчас возникают в Европе.

Говоря о росте заболеваемости коронавирусом Путин и Лукашенко обменялись информацией о состоянии внутри стран и высказали озабоченность развитием инфицирования.

Также политики обсудили возможность возобновления сообщения между РФ и Белоруссию при помощи всех видов транспорта.

Ранее в Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления.

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