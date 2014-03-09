Путин и Ким Чен Ын возложили венок к монументу советским освободителям Кореи

После церемонии перед лидерами двух стран торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын возложили венок к монументу советским освободителям Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ким Чен Ын первым приехал на место церемонии. Позже к мемориалу подъехал кортеж российского лидера. После церемонии, в ходе которой прозвучали гимны РФ и КНДР, перед лидерами двух стран торжественным маршем прошла рота почетного караула. Отмечается, что монумент был воздвигнут 15 августа 1946 года в память о воинах Советской армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов.

Ранее Путин заявил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР.

Видео: kremlin.ru