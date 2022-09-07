Путин: глобальная экономика переживает сложные времена

Глава государства уверен, что логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды обязательно возьмет верх.

Глобальная экономика переживает сложные времена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства уверен, что логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды обязательно возьмет верх. Он отметил, что этих принципов придерживаются друзья России.

Также Путин добавил, что разумное использование сильных сторон государств АТР откроют новые колоссальные возможности.

Ранее Путин заявил, что Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами.

Фото и видео: Восточный экономический форум