Путин: Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами

Он подчеркнул, что Дальний Восток сыграет в этом ключевую роль.

Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам главы государства, Россия является едва ли не единственной в мире странной, которая способна обеспечивать себя ресурсами. Он подчеркнул, что Дальний Восток сыграет в этом ключевую роль.

Нефть и природный газ, уголь, металлы, лес, водные и биоресурсы - по всем этим позициям регион является важнейшим поставщиком. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений.

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