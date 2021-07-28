Путин: формирование современной транспортной инфраструктуры продолжится по всей России

Это необходимо для комфортного передвижения между городами.

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю заявил, что по всей стране продолжится формирование современной транспортной инфраструктуры. По его словам, это необходимо, чтобы повысить связанность российских территорий.

В целом мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России: будем строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть, - сказал президент.

Он подчеркнул, что это важно также и для комфортного передвижения между городами и регионами в России.

Ранее мы писали, что Владимир Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю.

Видео: kremlin.ru