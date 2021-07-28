Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин приняли участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю в режиме видеоконференции.
Президент отметил, что существенно возрастет с открытием второго Байкальского тоннеля пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По словам Путин, это откроет в том числе для бизнеса новые возможности.
Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно, - сказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что для регионов Сибири и Дальнего Востока открытие тоннеля даст дополнительный импульс для развития экономики и социальной сферы.
Видео: kremlin.ru
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