Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Запуск движения откроет новые возможности для бизнеса.

Президент России Владимир Путин приняли участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что существенно возрастет с открытием второго Байкальского тоннеля пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По словам Путин, это откроет в том числе для бизнеса новые возможности.

Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно, - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что для регионов Сибири и Дальнего Востока открытие тоннеля даст дополнительный импульс для развития экономики и социальной сферы.

Видео: kremlin.ru