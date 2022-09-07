Путин: число маршрутов единой дальневосточной авиакомпании вырастет до 530 за три года

Число маршрутов единой дальневосточной авиакомпании вырастет до 530 за три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Глава государства напомнил, что в нынешнем графике дальневосточной авиакомпании уже есть почти 390 маршрутов. По его словам, по части из них перевозки субсидируются государством и пользуются большим спросом
Мы видим по факту того, что происходит сейчас на практике введения этих маршрутов, – они крайне востребованы.
Владимир Путин, президент России
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Фото и видео: Восточный экономический форум
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