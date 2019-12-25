Путин: цены в мире вырастут, если Запад создаст проблемы при поставках

Глава РФ оценил предложение главы Минпромторга РФ о переориентировании экспорта товаров.

Российский президент Владимира Путин: цены на удобрения в мире вырастут, если Запад создаст проблемы России при поставках. Такое заявление глава государства сделал во время правительственного совещания, посвященного антикризисным мерам в РФ. Кабинет министров вводит новые постановления из-за ситуации с западным санкционным давлением. Владимир Путин напомнил коллегам о том, что логистические препятствия будут иметь значительные последствия в мире. Это касается как поставок минеральных удобрений, так и поставок энергетических ресурсов: нефти, природного и сжиженного газа, металлов.

Это касается энергоносителей…и так далее, химической продукции в широком смысле этого слова…если это будет продолжаться и дальше, это будет иметь серьезные последствия для этого сегмента мирового рынка и для продовольствия в целом. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что любые попытки помешать поставкам отечественной продукции негативно скажутся на глобальной экономической системе, макроэкономических показателях и росте инфляции. Путин добавил, что в этом случае рост инфляции "просто неизбежен". Политик поддержал предложение главы Минпромторга РФ переориентировать экспорт товаров на другие направления.

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Фото: Kremlin.ru

Фото и видео: Правительство России