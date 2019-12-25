Минтруд РФ: Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату

Антон Котяков рассказал о реализации поручения президента по помощи семьям с низкими доходами.

Родители-одиночки смогут перейти на новую выплату. Такое заявление на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина сделал глава министерства по труду и социальной политике Антон Котяков. Он рассказал, что также эти граждане получают пособие на детей, находящихся в возрасте от 8 до 16 лет.

Граждане, которые сегодня получают пособие как одинокие родители, с 1 мая также смогут подать заявление и перейти на новую выплату. В этом случае старая выплата автоматически прекратится. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что российский лидер Владимир Путин внес предложение с 1 апреля установить специальные выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей, у которых фиксируются низкие доходы. Деньги семьи начнут получать уже в мае. Размеры социального пособия составят 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе (порядка 6-12 тысяч рублей). На новые выплаты,по словам Котякова, кабинет министров направит из всех бюджетов свыше 500 млрд рублей.

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Фото и видео: Правительство России