Путин: быстрая работа силовиков во время мятежа не допустила жертв среди мирных граждан

Глава РФ выступил в Кремле с благодарностями.

Быстрая и четкая работа российских силовых структур во время вооруженного мятежа позволила не допустить жертв среди гражданского населения. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе торжественного мероприятия в Кремле перед военнослужащими, Росгвардией, МВД и другими профильными ведомствами, которые остановили мятеж. Политик уточнил, что решимость и мужество, а также еонсолидация общества внутри страны сыграли ключевую роль в стабилизации обстановки в государстве. Владимир Путин добавил, что лица, которых втянули в мятеж, поняли, что народ и армия не находятся с ними, а с президентом.

Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин поблагодарил участников встречи и весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за их службу, отвагу и доблесть, за верность народу.

Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну.

Фото и видео: Kremlin.ru