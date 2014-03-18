Путин: Запад хочет победить нас на поле боя – пусть попробуют

Президент РФ отметил, что Москва пока не начала предпринимать серьезных шагов, а текущая ситуация вызвана агрессивной политикой Европы и США.

Западные лидеры все чаще заявляют о намерении победить Россию на поле боя. Российский лидер Владимир Путин отреагировал на эти провокации фразой "пусть попробуют". Тема обсуждалась во время встречи с представителями Госдумы РФ,

Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока еще ничего и не начинали. Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства отметил, что текущая ситуация вызвана агрессивной политикой в адрес России, в том числе - многочисленными санкциями. Экономические ограничения разрушают мировую финансовую систему и подрывают поставки продовольствия, подчеркнул он.

Напомним, что намерение "победить Россию на поле боя" в частности озвучивал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Видео: kremlin.ru