Однако он хочет расширить ответственность членов Федерального собрания.

Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра". За должностным лицом также остается управление Вооруженными силами России и правоохранителями. Однако назначать руководителей на должности в силовые ведомства необходимо после консультаций. В этом вопросе главе государства помогают представители из Совета Федерации.

Путин считает, что Федеральному собранию нужно взять на себя большую ответственность. Например, депутаты Госдумы смогут утверждать кандидатуры премьеров. По представлению президента - также вице-премьеров и министров. В случае утверждения кандидатов лидер страны не сможет отказать в их назначении.

Ранее Владимир Путин предложил изменить Конституцию России.

Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN