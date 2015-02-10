Путин: Вся Европа находится в обидном положении к США

Глава России вспомнил о "пуделе" из Великобритании.

Вся Европа находится в обидном положении к США, но при этом не могут даже сказать об этом, так как им стыдно в этом признаться. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин в рамках совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политики выступили по результатам переговоров, которые проводились на территории космодрома "Восточный".

Ведь помните, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании. Своя собственная пресса называла его "пуделем президента США". Ну разве не обидно? Владимир Путин, президент РФ

Лидер России добавил прессе, что в аналогичном положении "по факту жизни" находятся практически все европейские руководители, но им неприятно об этом упоминать.

Путин: Россия "подсела" на чужие технологии.

Фото и видео: Kremlin.ru

