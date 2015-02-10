  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:23
157
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: Вся Европа находится в обидном положении к США

0 0

Глава России вспомнил о "пуделе" из Великобритании.

Вся Европа находится в обидном положении к США, но при этом не могут даже сказать об этом, так как им стыдно в этом признаться. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин в рамках совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политики выступили по результатам переговоров, которые проводились на территории космодрома "Восточный".

Ведь помните, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании. Своя собственная пресса называла его "пуделем президента США". Ну разве не обидно?

Владимир Путин, президент РФ

Лидер России добавил прессе, что в аналогичном положении "по факту жизни" находятся практически все европейские руководители, но им неприятно об этом упоминать.

Путин: Россия "подсела" на чужие технологии.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: великобритания, владимир путин, встреча путина и лукашенко, пудель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии