Глава России призвал развивать собственные компетенции.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия "подсела" на чужие технологии, после чего столкнулась с действиями вне всяких правил, о которых публично в мире не говорят. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики выступили по итогам проведенной рабочей встречи на космодроме "Восточный", расположенном в Амурской области.

Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же - шлеп! - и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее Boeing на рынок. Владимир Путин, президент РФ

Политик заметил прессе, что Россия заинтересована во взаимодействии высокотехнологичными экономиками, но следует продолжать развивать собственные компетенции, науку и инженерные школы. При этом президент РФ призвал, что во время перестройки системы сложности будут неизбежны, но при этом у государства есть и открывающееся окно для новых возможностей.

Путин заявил об отходе Украины от достигнутых договоренностей в Стамбуле.

Фото и видео: Kremlin.ru

