Путин: Украина была готова вступить в объединение стран на евразийском пространстве

Глава РФ вспомнил об инициативе, которую предложил экс-глава Казахстана.

Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что Украина была готова вступить в объединение стран на евразийском пространстве. Такой информацией глава государства поделился с участниками заседания Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проводится в онлайн-формате. Политик добавил, что тогда планы Киева еще только зарождались и обсуждались.

С Украиной не получилось, хотя такие все-таки намерения были высказаны тогдашним руководством. Слегкой руки первого президента Казахстана этот процесс начал развиваться, и сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно. Владимир Путин, президент РФ

По словам Путина, инициатором объединения с Украиной является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он позвонил российскому коллеге с рядом вопросов относительно того, какие приоритеты Москва видит в будущем. Во время общения стороны договорились о том, что общим приоритетом станет интеграционное объединение, к которому высказала готовность присоединиться и Белоруссия.

Путин предложил шире внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров.

Фото и видео: kremlin.ru

