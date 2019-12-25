Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Карабахе

Они считают, что Армения и Азербайджан должны перейти к мирным приговорам.

Президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Заявление опубликовано на сайте Кремля. Накануне о нём рассказал Владимир Путин во время заседания Совета безопасности. Главы трёх государств осудили эскалацию в регионе и призвали к немедленному прекращению огня. Они считают, что Армения и Азербайджан должны перейти к мирным приговорам без предварительных условий.

В заявлении Путин, Трамп и Макрон скорбят по погибшим, выражают соболезнования их семьям и близким.

Ранее мы писали, что сбитый военный вертолет Азербайджана упал на территорию Ирана.

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