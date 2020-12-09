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Путин: Россия всегда готова к компромиссам

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По словам главы государства, политика является искусством компромисса.

Россия всегда готова к компромиссам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

По словам главы государства, политика является искусством компромисса. Он напомнил о том, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам.

Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин оценил боеготовность российской армии.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года

Теги: владимир путин, компромисс, переговоры, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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