Путин: Россия всегда готова к компромиссам

Россия всегда готова к компромиссам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.
По словам главы государства, политика является искусством компромисса. Он напомнил о том, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам.
Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин оценил боеготовность российской армии.
Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года
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