Путин: Россия всегда готова к компромиссам

По словам главы государства, политика является искусством компромисса.

Россия всегда готова к компромиссам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

По словам главы государства, политика является искусством компромисса. Он напомнил о том, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам.

Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин оценил боеготовность российской армии.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года