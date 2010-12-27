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Путин: Россия упростит въезд в Петербург для граждан ЕС
Сегодня, 21:03
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Путин: Россия упростит въезд в Петербург для граждан ЕС

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Граждане Евросоюза получат право посещать Петербург и Ленобласть с 1 октября по электронным визам.

В среду, 21 августа, Владимир Путин после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Хельсинки заявил, что Россия упростит въезд в Петербург для граждан ЕС.  Об этом сообщают СМИ.

Так, граждане Евросоюза получат право посещать Петербург и Ленобласть с 1 октября по электронным визам.

В прошлом году 3,5 млн россиян побывали в Финляндии и около миллиона финнов посетили Россию. Количество финнов, посещающих нашу страну, возрастёт, когда с 1 октября Россия введет электронные визы для граждан Евросоюза для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти

отметил президент России 

Саули Ниинистё в свою очередь отметил, что Финляндия заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с ЕС.

Отметим, что в данный момент в Хельсинки разъезжает автобус с надписями про президента России. Соответствующая фотография появилась в соцсетях. 

Ранее Piter.TV рассказал, как получить шенген в Северной столице.

Фото:пулn3, скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"

Теги: новости спб, общество, путин, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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