Путин: Россия решила почти все задачи по импортозамещению

Незакрытым вопросом остается разработка микроэлектроники.

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна решила почти все задачи по импортозамещению. При этом правительство потратило немалые средства на реализацию цели. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на Конгрессе молодых ученых, который состоялся 8 декабря в Сочи. Одним из важнейших направлений политик назвал инновации, которыми кабмин не занимался до санкций со стороны Запада.

Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили…Конечно, это одно из важнейших направлений импортозамещения, безусловно. Мы этим почти не занимались. Владимир Путин, президент РФ

По словам Путина, раньше власти РФ обращали внимание на импортозамещение, связанное с оборонно-промышленным комплексом. В этой сфере пришлось выходить на разработку и использование высоких технологий, что связано с развитием научной отрасли. Путин признал, что в стране все еще остаются незакрытыми проблемы, связанные с микроэлектроникой. Глава РФ видит и в этом направлении хорошие перспективы.

Путин пообещал обсудить с Рогозиным программу запуска микроспутников.

Фото: Kremlin.ru

