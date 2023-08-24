Путин: Россия продолжит работать над расширением влияния БРИКС в мире

Глава государства поздравил новые страны, которые станут членами организации в следующем году.

Россия продолжит работать над расширением влияния БРИКС в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР в формате видеосвязи.

Глава государства поздравил новые страны, которые станут членами организации в следующем году. Он подчеркнул, что Россия будет налаживать практическую работу с ними и с теми, кто будет работать с БРИКС в качестве партнеров.

Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал непростым согласование итоговой декларации БРИКС.

Видео: YouTube / Комсомольская правда