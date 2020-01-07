Путин: Россия прилагает усилия, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке

Президент добавил, что ключевым условием для восстановления мира в регионе станет реализация формулы двух государств.

Россия прилагает усилия, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот.

По его словам, вернуть стороны палестино-израильского конфликта можно на общепризнанной международно-правовой основе. Президент добавил, что ключевым условием для восстановления мира в регионе станет реализация формулы двух государств. Он уточнил, что эта формула одобрена резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами.

Видео: kremlin.ru