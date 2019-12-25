Путин: Россия ничего не потеряла и не потеряет с началом СВО

Глава РФ сообщил о том, что государство лишь увеличивает независимость.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ничего не потеряла и не потеряет с началом специальной военной операции на территории Украины. Такого мнения глава государства придерживается, о чем он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума. По словам политика, страна даже укрепила собственный суверенитет.

Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение - укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Владимир Путин, глава РФ

На Дальнем Востоке в 2025 году откроют филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища.

Фото и видео: Восточный экономический форум