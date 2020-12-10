Путин заявил, что Россия не занимается цензурой в медиапространстве

Глава государства подчеркнул, что к вопросам, связанным с блокировкой западных платформ, нужно подходить очень аккуратно.

Президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что Россия не занимается цензурой в медиапространстве, однако вынуждена отвечать на неё.

По его словам, цензурой занимаются западные партнёры РФ.

- Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что Россия не прибегает к цензуре, но вынуждена реагировать.

Глава государства подчеркнул, что к вопросам, связанным с блокировкой западных платформ, нужно подходить очень аккуратно, так как ими пользуются многие россияне и через эти площадки тысячи граждан РФ зарабатывают себе на жизнь. Путин заявил, что нужно развивать собственные сети и сервисы. При этом, отметил он, не стоит ограничивать людей там, где в этом нет никакого смысла.

Ранее Путин предложил "посмотреть" на перспективы широкой амнистии в России.

Видео: kremlin.ru