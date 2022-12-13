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Путин: Россия на Украине опиралась на тех, кто был частью русского мира

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По словам главы государства, на Украине с 2014 года истребляли выступавших за нормальные отношения с Россией.

Россия на Украине опиралась на тех, кто был частью русского мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

По словам главы государства, на Украине с 2014 года истребляли выступавших за нормальные отношения с Россией. Он подчеркнул, что общественных деятелей и журналистов убивали на улицах. Также Путин напомнил о событиях в Доме профсоюзов в Одессе, возникшей проблеме Крыма и Донбасса.

Ранее Путин заявил, что техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована на мировых рынках.

Видео: Telegram / СМОТРИ

 

Теги: владимир путин, президент россии, русский мир, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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