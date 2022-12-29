Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане

Глава РФ оценил мероприятия властей страны по защите территории и граждан, суверенитета.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страна будет делать все необходимое для защиты своих национальных интересов в мировом океане и надежно обеспечить безопасность страны. В частности, речь идет о повышении темпов и объемов строительства различных военных кораблей для Военно-морского флота. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной приемки новых кораблей - подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" и малого ракетного корабля "Град".

Подчеркну, мы будем оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции. Словом - делать все необходимое. Владимир Путин, президент РФ

Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок.

Фото и видео: Kremlin.ru