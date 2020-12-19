Путин: РФ готовится к созданию США гиперзвукового оружия

Владимир Путин заявил о том, что Россия готовится к созданию США гиперзвукового оружия. Об этом российский лидер сообщил журналистам в рамках большой пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря в Москве. Политик напомнил, что у американцев уже есть высокоточное оружие, но гиперзвукового еще нет.
Сделают, конечно - это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем - в то числе над этим - противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира. Я уверен - мы это сделаем, мы на правильном пути, активно работаем
Владимир Путин, президент России
Политик уверен, что РФ будет имеет необходимую военную технику для того, чтобы парировать угрозу, исходящую от Вашингтона, к тому моменту, когда Запад обзаведется собственным гиперзвуковым оружием.
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Фото и видео: Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020
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