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ПФР получило более 70 миллиардов на новогодние выплаты семьям с детьми

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Средства выделили из резервного фонда правительства.

Министерство финансов направили в Пенсионный фонд 73,6 миллиарда рублей. Средства пойдут на обеспечение новогодних выплат семьям с детьми до восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. 

Накануне президент Владимир Путин отметил, что семьи с детьми до восьми лет смогут получить материальную помощь в размере 5 тысяч рублей за каждого ребенка. Соответствующий указ уже подписан.

Уточняется, что выплату могут получить дети, родившиеся 18 декабря 2012 года и позже. 

О том, как получить выплату, мы писали ранее.

Видео: kremlin.ru

 

Теги: выплаты, новогодние выплаты семьям, пфр
Категории: Лента новостей,

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