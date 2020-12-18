ПФР получило более 70 миллиардов на новогодние выплаты семьям с детьми

Средства выделили из резервного фонда правительства.

Министерство финансов направили в Пенсионный фонд 73,6 миллиарда рублей. Средства пойдут на обеспечение новогодних выплат семьям с детьми до восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Накануне президент Владимир Путин отметил, что семьи с детьми до восьми лет смогут получить материальную помощь в размере 5 тысяч рублей за каждого ребенка. Соответствующий указ уже подписан.

Уточняется, что выплату могут получить дети, родившиеся 18 декабря 2012 года и позже.



О том, как получить выплату, мы писали ранее.

Видео: kremlin.ru