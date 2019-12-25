В ПФР рассказали, как получить новогодние выплаты на детей до 7 лет

Выплату в размере 5 тысяч рублей без заявления могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 7 лет.

Родители детей до 7 лет смогут получить новогоднюю выплату на ребенка в размере 5000 рублей без заявлений, если они уже получали летние выплаты. У остальных есть возможность подать заявление вплоть до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Выплату в размере 5 тысяч рублей без заявления могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 7 лет. По состоянию на 17 декабря 2020 года ребенку не должно быть 8 лет.

За выплатами не придется обращаться тем, кто уже весной и летом получал выплаты на детей. ПФР оформит и перечислит денежные средства на основе заявлений, которые были оформлены ранее.

Заявление нужно написать, если ребенок родился после 1 июля 2020 года, либо если родители ранее не обращались за летними и весенними выплатами. Также при изменении реквизитов тоже нужно уведомить об этом ПФР. Заявление можно подать до 1 апреля 2021 года. Выплата положена на каждого ребенка в семье, которому еще не исполнилось 8 лет.

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