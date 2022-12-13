  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции
Сегодня, 9:42
155
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции

0 0

По его словам, обе страны успешно проводят программы, направленные на упрочнение финансово-экономического суверенитета.

Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

В поздравительной телеграмме, направленной белорусскому лидеру Александру Лукашенко, глава государства отметил, что обе страны успешно проводят программы, направленные на упрочнение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета. Президент подчеркнул, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, а также совершенствуют механизмы Союзного государства.

Ранее Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России.

Фото: kremlin.ru

Теги: белоруссия, владимир путин, президент россии, россия, санкции, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Деваева Евгения
Сегодня 11:19


У многих проблемы со спиной: то неправильная осанка, то болит спина, остеохондроз, сколиоз... Но теперь можно все излечить без препаратов и дорогого лечения. Сама не верила пока не попробовала, но это наверное единственный безболезненный и бюджетный способ излечить проблемы спины, вот та штука, что помогла мне ----- https://shrinke.me/doco

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии