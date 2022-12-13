Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции

По его словам, обе страны успешно проводят программы, направленные на упрочнение финансово-экономического суверенитета.

Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

В поздравительной телеграмме, направленной белорусскому лидеру Александру Лукашенко, глава государства отметил, что обе страны успешно проводят программы, направленные на упрочнение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета. Президент подчеркнул, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, а также совершенствуют механизмы Союзного государства.

Ранее Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России.

Фото: kremlin.ru