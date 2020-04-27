Оно запланировано на 10:00.

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к гражданам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ТВ-программе обращение главы государства к россиянам запланировано на 10:00. Тема — юбилей победы в Великой Отечественной войне. Дополнительные детали пока неизвестны.

Ранее президент России Владимир Путин перенёс празднование Дня Победы. По его словам, оно переносится на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса. По его словам, эти обстоятельства не дают ему права начать подготовку.

Видео: kremlin.ru