Петербург может войти в проект бесплатных путешествий для школьников

Изначально речь шла об экскурсиях по местам скорби и военной славы, однако во втором чтении проект предложили расширить до культурно-просветительского.

В среду, 12 октября, парламентарии петербургского ЗакСа направили запрос вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой включить Северную столицу в пилотный проект бесплатных путешествий для школьников. Инициатива была рассмотрена в двух чтениях.

Отметим, что бесплатные экскурсии для воспитанников образовательных учреждений проводят в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Они имеют патриотическую направленность: школьники знакомятся с местами скорби и военной славы в контексте истории страны.

При рассмотрении проекта во втором чтении представитель "Единой России" Михаил Барышников предложил сделать программу более культурно-просветительской и не ограничивать её только мемориалами. Корректировку единогласно подержали.

Ранее мы сообщили о том, что почти 30 млн рублей направят из федерального бюджета на социальные нужды Петербурга.

Фото: Администрация Петербурга (архив)