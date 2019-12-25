Путешественники из Ленобласти смогут круглосуточно звонить по номеру "112"

Сегодня этим шансом уже воспользовалось 98 жителей региона.

Жители Ленобласти, которые недавно вернулись из потенциально опасных мест заражения коронавирусом, смогут поддерживать связь с экстренными службами. С начала марта на номер "112" поступило 331 обращение, связанное с инфекцией. За сегодняшний день решение о телефонной консультации приняло 98 человек. Об этом сообщил IVBG.ru.

Отмечается, что при связи с оператором необходимо назвать свои контактные данные, текущее местонахождение, и страну недавнего пребывания. Кроме того, абоненту рекомендуется проверить самого себя на наличие симптомов – кашля, высокой температуры, отдышки – и сообщить об этом в случае обнаружения. Все сведения будут переданы в медицинские учреждения.

Вице-губернатор региона Николай Емельянов призвал жителей, которые вернулись из Европы и Азии, обратиться с просьбой о переводе на двухнедельный карантин по номерам +7 931 002-03-03 и +7 812 679-60-03. С полной информацией о профилактических мерах можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора РФ.

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