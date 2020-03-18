Геннадий Орлов: администрация Выборгского района обеспечит антисептиками муниципальные учреждения Выборгского района

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов подвел итоги заседания по теме борьбы с коронавирусом в комментарии для Piter.TV.

В Выборгском районе Ленинградской области обсудили меры профилактики коронавируса. В частности, местная администрация закупит антисептики для муниципальных учреждений, в которых предполагается серьезное скопление местных жителей. Это администрации, школы, детские сады, дома культуры и учреждения дополнительного образования. Кроме того, муниципалитет проведет информационную кампанию для населения. Жителям района объяснят, что нужно делать и куда обращаться в случае, если человек почувствовал в своем организме тревожные симптомы.

Завершилось заседание штаба по теме коронавируса в Выборгском районе. Обсуждался алгоритм действий граждан, которые хотели бы проверить себя на коронавирус, и тех, кто почувствовал в себе возможные симптомы болезни. Выработаны механизмы и решения, они будут доведены до населения через СМИ, листовки и баннеры, которые администрация специально разместит. Геннадй Орлов, глава администрации Выборгского района

Кроме того, по итогам совещания глава администрации Геннадий Орлов принял решение об ограничении допустимой посещаемости массовых мероприятий (культурных и спортивных) до 50 человек.

Видео: Piter.TV