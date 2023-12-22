Путепровод Южной широтной магистрали начали строить в Петербурге

Всего протяжённость объекта составит 346 метров, он будет закреплён на девяти опорах.

Одна из ведущих компаний-подрядчиков приступила к реализации ключевого этапа проекта Южной широтной магистрали – строительству путепровода над железной дорогой Витебского направления на участке между Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

В настоящее время эксперты усиливают основание насыпи на подходах к путепроводу. В землю уже вбито 14 свай из 436. Всего протяжённость объекта составит 346 метров, он будет закреплён на девяти опорах. Параллельно с этим происходит перекладка газопровода высокого давления и других коммуникаций. Также проводятся работы по обустройству дождевой канализации и дренажу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что новая магистраль позволит оптимизировать потоки транзитного автотранспорта в районе, а также снизить нагрузку на улицы Павловска и Пушкина, обеспечивая непрерывное движение через пути Балтийского и Витебского направления.

Южная широтная магистраль будет протягиваться от Сарицкой улицы до шоссе Подбельского и Сетевой улицы. Её общая протяженность составит 7 км.

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Фото: Правительство Петербурга